Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj a reçu, dimanche à Alger, le Premier Président du tribunal administratif tunisien, Abdessalam Mehdi Grissiaa qui effectue une visite officielle de trois jours en Algérie. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état des relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer, notamment en matière de justice constitutionnelle", se félicitant de la qualité de ces relations et de leur caractère exceptionnel. Les deux responsables ont réaffirmé, à cette occasion, leur volonté d'intensifier les efforts pour renforcer la coopération entre les deux pays et promouvoir l'échange d'expériences et d'expertises dans divers domaines".