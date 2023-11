La Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) a dévoilé jeudi les calendriers des Championnats nationaux, Nationale 1 (messieurs et dames), dont le coup d'envoi est prévu le 24 novembre 2022, ainsi que les groupes composant les deux compétitions. Pour la nouvelle saison 2023-2024, les Championnats nationaux de volley-ball, Nationale 1 (messieurs et dames), garderont la même formule de compétition avec 20 clubs répartis en deux poules de dix, Centre-Est et Centre-Ouest chez les messieurs, ainsi que 16 clubs en deux poules de huit chez les dames.

Pour rappel, le NR Bordj Bou Arreridj (messieurs) et le MB Bejaia (dames) ont été sacrés champions d'Algérie lors de la saison écoulée (2022-2023).

-Composition des groupes

de la Nationale 1 messieurs :

Groupe Centre-Est : NR Bordj Bou Arreridj, JSC Ouled Adouane, ES El-Eulma, OMK El-Milia, EF Ain Azel, ES Sétif, ES Tadjenanet, MB Bejaia, JM Batna, Olympique Ain M'lila (Promu).

Groupe Centre-Ouest : WA Tlemcen, MC Alger, PO Chlef, ASV Blida, RM Arzew, JSB Ighram, RC M'sila, O. El Kseur, JS Messelmoun, ES Bethioua (promu).

-Composition des groupes

de la Nationale 1 dames :

Groupe Centre-Est : MB Bejaia, WA Bejaia, NC Bejaia, ASW Bejaia, RC Bejaia, OS Tichy, CRR Toudja, CM Bejaia (promu).

Groupe Centre-Ouest : MC Alger, NR Chlef, USP Akbou, Seddouk VB, US Ben Aknoun, JS Azzazga, NRS Alger-Centre, WA Tlemcen (promu).