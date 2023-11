Une opération portant réhabilitation de dix (10) établissements de jeunes de la wilaya dae Sétif, a été lancée par l’office des établissements de jeunes (ODEJ), a-t-on appris jeudi de son directeur, Nacer Fadli.

"L’ODEJ de Sétif, a entamé durant ces derniers jours, une opération consistant en la rénovation de 6 auberges de jeunes, 3 salles polyvalentes et 1 centre de loisirs scientifique", a précisé le responsable de cette structure relevant du secteur de la jeunesse et des sports.

Les opérations en cours de réalisation, ciblent les auberges des communes d’Ain Oulmane, de Guenzet, d’Ain Arnat, de Babour et de Maoklane en plus de la réhabilitation des salles polyvalentes implantées dans les zones d’Ain Roua, de Ksar El Abtal, d’Ain Terik ainsi que le centre de loisirs scientifique d’El Baz, situé, à la commune de Sétif, a-t-il déclaré. L’opération d’aménagement de ces établissements ayant nécessité la mobilisation d’un montant financier estimé à 58 millions 500 mille DA, puisés du budget de wilaya, contribuera à offrir de bonnes conditions aux jeunes adhérents à ces infrastructures, a indiqué la même source, soulignant que les travaux à entreprendre concernent l’étanchéité, l’aménagement intérieur et extérieur.

Toutes les mesures ont été prises pour la réception de ces établissements "avant la fin de l’année en cours" afin de permettre à 40.000 adhérents aux 90 établissements de jeunes de la wilaya, de pratiquer les activités de loisirs, dans les meilleures conditions, a-t-on ajouté.