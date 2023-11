Vous arrive-t-il d’aller au supermarché alors que votre estomac crie famine ? Grave erreur ! Cette fâcheuse habitude vous pousserait à acheter compulsivement des produits plus sucrés.

Si vous voulez éviter les grignotages intempestifs et les kilos superflus, évitez d’aller faire vos courses l’estomac vide. Des chercheurs américains de l’Université de Cornell confirment dans un article du Journal for the American Medical Association ce qu’on avait déjà constaté dans les rayons alimentaires : quand nous avons faim, il nous est plus difficile de faire des choix alimentaires raisonnables et de résister à l’appel des produits sucrés.

Pour le vérifier les chercheurs ont fait appel à 68 volontaires à qui ils ont demandé de ne rien manger pendant cinq heures. Ils ont ensuite été divisés en deux groupes. Un premier groupe a pu manger des biscuits salés pour couper leur faim tandis que le second n’était toujours pas autorisé à manger. Ensuite on leur a demandé d’aller sur le site Internet d’un supermarché pour faire des courses alimentaires. Sans surprise, le second groupe a acheté en moyenne plus de produits riches en calories que le premier groupe qui avait calmé sa faim.

Faites vos courses de préférence après manger

Dans une seconde expérience, les chercheurs ont comparé le contenu des achats alimentaires de consommateurs allant au supermarché entre 13 et 16 heures et de ceux faisant leurs courses entre 16 et 19h. Ces derniers se sont rebattus sur plus de produits riches en sucres et en gras que les premiers qui ont faire leur course après le déjeuner.

Moralité, pour rester mince, faites plutôt vos courses quand vous êtes rassasié après le déjeuner.