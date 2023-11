Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé, samedi au Centre international

de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), la cérémonie de célébration de la Journée mondiale du diabète sous le thème : "Diabète : l'éducation pour protéger l'avenir".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Saihi a affirmé que le texte de loi relatif à la prévention et aux risques sanitaires, en cours d'élaboration, permettrait de "définir la responsabilité de chaque secteur dans le domaine de la prévention des maladies et d'améliorer le mode de vie de la population".

Estimant que "toute mesure liée au système de santé qui ne repose pas sur la prévention n'a aucune véritable valeur", M. Saihi a souligné que la prévention est devenue "une nécessité qui nous amène à proposer une loi fixant les missions de tous les acteurs".

Le ministre a également insisté sur "l'impératif de recourir au médecin référent et de revoir le rôle fondamental du médecin généraliste en le généralisant à toutes les wilayas, afin de permettre un dépistage précoce des maladies et la protection des individus avant que leur état ne se complique".

Il a précisé, dans ce sens, que le ministère avait adopté "une stratégie nationale axée sur la prévention et la prise en charge de l'individu, reposant sur l'éducation, la participation de tous les secteurs et l'intensification des rencontres scientifiques". M. Saihi a mis l'accent, en outre, sur l'importance de l'implication des associations dans le domaine de la prévention, et l'organisation d'ateliers dans tous les établissements hospitaliers, ainsi que la sensibilisation au danger de ces maladies. Pour sa part, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Dr Djamel Fourar, a mis en relief l'importance du volet prévention pour protéger les générations futures des différentes maladies, notamment le diabète, faisant remarquer que cette journée internationale est célébrée dans toutes les wilayas afin de sensibiliser les citoyens aux dangers de cette maladie.

Il a rappelé, en outre, le lancement de campagnes de sensibilisation sur le diabète au niveau des wilaya de Tébessa, Khenchela, et Alger, ainsi que d'autres campagnes sur l'importance d'une nutrition saine dans les établissements scolaires dans la capitale.

A cette occasion, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, M. Nouhou Hamadou a salué les efforts de l'Al gérie dans le domaine de la prévention, de la prise en charge des patients, et le développement de la recherche et la disponibilité des médicaments.