Des travaux d’entretien et de maintenance des joints de chaussée des ouvrages d’art de l’autoroute Est-ouest ont été lancés samedi à Lakhdaria (Ouest de Bouira), a annoncé l’Algérienne des autoroutes (ADA).

"Il s’agit d’une vaste opération consistant à entretenir les joints de chaussée des ponts et autres ouvrages d’arts sur le long de l’Autoroute Est-ouest", a expliqué à l’APS un responsable à l'ADA, Nacereddine Baghdadi, précisant que les premiers travaux ont été lancés au niveau du pont autoroutier de Lakhdaria sur sa voie menant vers Alger.

A cause de cette opération, les équipes de l’autoroute Est-ouest recourent à la réservation d’un couloir pour les travaux, tout en laissant ouverte la circulation sur la demi-voie restante de l’autoroute menant à Alger, selon les détails fournis par M. Baghdadi.

Il a précisé que ces travaux concerneront également d’autres points de l’Autoroute à Djebahia et à Ain Tork.

"L’opération s’inscrit dans le cadre d’un programme spécial visant à réhabiliter les joints de chaussée des ouvrages d’art endommagés par le trafic routier, et elle toucher a un certain nombre d’ouvrages d’art prioritaires à Bouira, Lesnam, Lakhdaria ainsi qu’Ain Defla, et Boumerdès", a souligné le même responsable.

L’ADA présente ses excuses aux usages de l’Autoroute Est-ouest pour tous les désagréments causés, et leur recommande d’être plus vigilants et de respecter le code de la route sur le long de la voie autoroutière.

Dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la sécurité routière, l’ADA a déjà entamé un programme de mise à niveau de la signalisation et de réparation de certains tronçons autoroutiers dégradés, a rappelé M. Baghdadi.