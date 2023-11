Le président de l’Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbraham

a appelé samedi à Saïda à l’intensification et la diversification des initiatives pour

promouvoir la citoyenneté et renforcer la cohésion sociale.

M. Benbraham a insisté, dans une allocution prononcée lors "du forum de la société civile pour le dialogue et la citoyenneté et le développement local", abrité par l’université Dr Moulay Tahar de Saïda, sur la prise de différentes initiatives en faveur du développement, permettant de renforcer la cohésion sociale, de réaliser la solidarité et la prise en charge sociale.

Il a souligné que ces initiatives devraient contribuer à la consécration de la démocratie et offrir des espaces aux jeunes pour développer leur connaissance et leur ouvrir les perspectives dans les différents domaines pour pratiquer et apprendre l’art du leadership.

Le président de l’Observatoire a fait observer que "la justice sociale nécessite de donner la chance au citoyen le plus éloigné, qui habite le dernier point frontalier du pays, afin d’adhérer au travail associatif et pa rticiper au débat".

M. Benbraham a ajouté que "l’amélioration de la performance des acteurs dans la société civile doit passer également par la formation, à travers l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication". Dans ce cadre, il a annoncé le lancement dans les deux prochaines semaines de la première plateforme numérique de formation thématique de la société civile, qui sera ouverte à tout le monde sans distinction, soulignant que cette plateforme numérique contient des vidéos d’experts algériens devant assurer l’encadrement de sessions de coaching à l’étranger, portant sur la manière de gérer les associations et de valoriser les capacités de la société civile.

D’autre part, il a affirmé que "le forum national de la société civile pour le dialogue et le développement local" qui sera organisé au mois de décembre prochain, accueillera plus de 600 associations locales et sera une occasion pour lancer de nouveaux dispositifs au profit de la société civile.

M. Benbraham a saisi l’occasion de cette rencontre dans la wilaya de Saïda pour réaffirmer la solidarité du peuple algérien avec leurs frères palestiniens, qui font face quotidiennement aux agressions barbares de l’entité sioniste qui tue enfants, femmes et vieillards.