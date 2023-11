Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a mis en exergue, samedi, les efforts consentis par l'Algérie pour promouvoir les libertés syndicales, améliorer les conditions des travailleurs et prévenir les conflits collectifs au travail.

Présidant l'ouverture des travaux du 12e congrès de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA), organisé au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), le ministre a affirmé que l'Algérie "connait des réformes continues sur les plans social et économique, en tête desquelles la Constitution de 2020 qui consacre davantage de droits et de libertés individuelles et collectives, y compris le libre exercice du droit syndical".

Pour ce faire, le ministre a évoqué "la mise en œuvre de nombreuses révisions en matière de législation nationale relative à la promotion de la liberté syndicale, à la protection des délégués syndicaux et des conditions des travailleurs, à l'amélioration des relations professionnelles et à la prévention des conflits collectifs au travail".

"L'Algérie œuvre à consolider les mécanismes de relance économique, et ce à travers la promotion de l'investissement et des partenariats pour réaliser un développement équitable, mettre en place un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat notamment pour les jeunes et les femmes, outre le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups en vue de réaliser du progrès", a-t-il soutenu. A ce propos, il a rappelé une série de mesures à caractère social décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant la protection du pouvoir d'achat des citoyens et le soutien des personnes à faible revenu.

Dans le cadre de la démarche nationale visant à élargir la couverture sociale, à résorber l’activité informelle et à l'intégrer dans le secteur formel, M. Bentaleb a affirmé que "le nombre de personnels déclarés dans la sécurité sociale a atteint 409.017 à fin septembre 2023 contre 393.367 enregistrés fin septembre 2022". Le nombre de bénéficiaires de la couverture sociale dans le cadre de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) a, quant à lui, dépassé les 29 millions de citoyens, selon le ministre.

Les recettes de la CNAS ont augmenté "lors des neuf premiers mois de l'année en cours, passant de 1.020 mds DA (2022) à 1,243.3 mds DA en 2023 soit une hausse de 21.9%" Saluant le rôle de l'OUSA qui défend "les droits matériels et moraux de plus de 100 millions de travailleurs africains", M. Bentaleb a mis en relief ses efforts pour l'amélioration des conditions des travailleurs africains et la promotion du dialogue social, de l'emploi et de la sécurité sociale au continent.

Il a affirmé également le soutien de l'Algérie à l'OUSA afin de réaliser les intérêts communs visant l'évolution et la stabilité des travailleurs africains.

Evoquant la situation dramatique à Ghaza et les territoires palestiniens occupés, le ministre a réitéré "le soutien indéfectible de l'Algérie au combat du peuple palestinien, notamment les travailleurs qui mènent héroïquement une bataille contre les violations de l'entité sioniste jusqu'au recouvrement de leurs droits légitimes". M.Bentaleb a plaidé, à ce propos, pour "la mobilisation de l'ensemble des forces vives locales, continentales et régionales pour immédiatement mettre un terme à cette situation inhumaine et soutenir le peuple palestinien face au siège inique et les bombardements ciblant les agglomérations et les structures économiques et sociales".