La première plateforme numérique dédiée au soutien et à l'accompagnement de tous types d'entreprises a été lancée samedi au profit des jeunes et des porteurs de projets, en vue de répondre aux besoins de l'économie nationale et de créer de nouveaux postes d'emploi. Cette plateforme baptisée "IAMAL" a été lancée par "Diar Dzair e-commerce et innovation", en présence de sa directrice générale, Nadjat Ghalmi et du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, outre des directeurs généraux d'institutions bancaires et des représentants d'entreprises publiques et privées.

A cette occasion, le directeur général de la plateforme, Abderraouf Saighi, a précisé que ce projet avait pour but le soutien et l'accompagnement de tous types d'entreprises (start-up, PME ou grandes entreprises), en leur fournissant les équipements et matières premières nécessaires à leurs différentes activités commerciales, industrielles ou de services.

Les services de la nouvelle plateforme sont destinés à toutes les catégories de jeunes (commerçants, artisans ou femmes au foyer), outre des projets destinés aux personnes handicapées. A cette occasion, le président du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a affirmé que ce projet intervenait dans le cadre de "la nouvelle dynamique de l'Algérie qui mise, dans son processus économique, sur l'investissement dans les capacités des jeunes, les start-up et les petites et moyennes entreprises (PME)".

Il s'agit, selon lui, du meilleur investissement au vu des nouvelles solutions proposées, étant "une vale r ajoutée" à l'écosystème économique du pays. Pour sa part, la directrice générale de "Diar Dzair e-commerce et innovation", Nadjet Ghalmi a souligné que cette mesure s'inscrivait dans le cadre du soutien aux startups, aux nouvelles idées et aux jeunes compétences, dans le but de contribuer au développement et à la généralisation de la numérisation via des plateformes en ligne, entièrement développées par des jeunes algériens, en accord avec les exigences du marché national.