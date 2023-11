L'ONU a salué, vendredi, les mesures prises par la Côte d’Ivoire pour éliminer le travail des enfants et la traite des personnes, exhortant le gouvernement et les entreprises à faire davantage pour s’attaquer aux causes profondes de l’exploitation des enfants.

Au terme d’une visite de 12 jours dans le pays, le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage, Tomoya Obokata, a félicité le gouvernement ivoirien, dans sa déclaration de fin de mission, pour la mise en place de cadres juridiques et institutionnels rigoureux en matière de lutte contre la traite des personnes et le travail des enfants, selon un communiqué, relayé par des médias.

"Nous félicitons la Côte d’Ivoire pour son architecture juridique et institutionnelle rigoureuse en matière de lutte contre le travail des enfants et la traite des personnes", a-t-il déclaré, appelant à lutter contre la pauvreté, notamment dans les zones rurales, à promouvoir l’autonomisation économique des femmes et à garantir l’accès à un travail décent, surtout pour les jeunes.