L'organisation des Nations unies a fait part de ses inquiétudes quant aux violences interethniques au Darfour, au Soudan, appelant à des "enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales".

Le bureau des droits de l'homme des Nations unies a déclaré, vendredi, que les informations préliminaires obtenues auprès des survivants et des témoins suggèrent que les civils de Masalit "ont subi six jours de terreur" au début du mois.

Le 5 novembre, "66 hommes Masalit avaient été sommairement exécutés lors de trois incidents distincts", selon l'ONU. "Certaines des victimes ont été sommairement exécutées ou brûlées vives", a affirmé le porte-parole Jeremy Laurence aux journalistes à Genève.

Entre mai et juin derniers, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants Masalit, dont le gouverneur du Darfour occidental, ont été tués, a-t-il rappelé. "Toutes les violations doivent cesser immédiatement et les responsables doivent être traduits en justice à l'issue d'enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales", a déclaré Laurence. Ces attaques surviennent au milieu d'une guerre qui fait rage au Soudan depuis le 15 a vril. Jusqu'à présent, plus de 10 400 personnes ont été tuées dans le conflit soudanais, selon une estimation du projet Armed Conflict Location and Event Data. La guerre a provoqué le déplacement de plus de 4,8 millions de personnes au Soudan, tandis que 1,2 million d'autres ont fui vers les pays voisins, selon les chiffres de l'ONU.