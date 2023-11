La République démocratique du Congo (RDC) a procédé à la signature de l'accord portant sur le déploiement d'une force de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) dans l'est du pays, rapportent samedi des médias citant des autorités.

Le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi a présidé vendredi la cérémonie de signature par la partie congolaise, de l’Accord portant statut de la force de la SADC qui va être déployée "dans les jours à venir" en RDC, indique la Présidence congolaise sur la plateforme x. "Le gouvernement congolais s’engage ainsi à mettre à la disposition de cette force, les facilités diplomatiques liées à ce type d’intervention.

Cet accord définit l’objet de la mission de force régionale. Celle-ci va être déployée pour appuyer l’armée congolaise à combattre et éradiquer le M23 et d’autres groupes armés qui continuent de perturber la paix et la sécurité en RDC", a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les chefs d’Etat de la SADC étaient réunis le 4 novembre à Luanda ( Angola) dans un sommet extraordinaire pour évoquer la situatio n dans l’est de la RDC, depuis la résurgence de la rébellion du M23. Lors de cette rencontre, il a été décidé l’envoi d’une force régionale de la SADC.