Les participants au 12e congrès de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) ont appelé, samedi à Alger, à l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour promouvoir le mouvement syndical africain et être au diapason des avancées technologiques dans le marché du travail.

A ce propos, M. Francis Atwoli, président de l'OUSA a précisé que les avancées technologiques que connait le marché de l'emploi nécessite l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour la promotion du mouvement syndical africain en vue de "renforcer les acquis des travailleurs et de protéger leurs droits, tout en leur assurant un climat favorable au travail".

Il a également mis en avant l'importance de la formation continue pour le travailleur africain afin qu'il soit au diapason des nouveautés du marché du travail, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, du e-commerce et de l'économie numérique.

Saluant les efforts de l'Algérie en matière de promotion du mouvement syndical africain et son attachement à faire réussir les congrès africains, le pré sident de l'OUSA s'est félicité des démarches algériennes visant le développement du Continent et la réalisation de l'intégration africaine à travers "le financement de projets et la préservation de sa souveraineté face aux défis internationaux". Pour sa part, le SG de l'OUSA, Arezki Mezhoud a rappelé les mesures prises par l'Algérie à l'effet de promouvoir l'action syndicale et de consolider les acquis des travailleurs, en garantissant un climat de travail favorable, la protection contre les conflits collectifs en milieu professionnel.

M. Mezhoud a appelé aussi à l'amélioration de la performance du travailleur africain pour être au diapason des derniers progrès survenus sur le marché international du travail. Dans son intervention, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout a mis l'accent sur l'importance de "la consolidation du dialogue avec le partenaire social dans le cadre des lois, l'objectif étant la préservation des acquis réalisés en termes d'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs et de promotion des libertés syndicales".

A noter que l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) a remis au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune une distinction honorifique pour son haut patronage des tra vaux de ce congrès, en reconnaissance de ses efforts pour la promotion du dialogue social et l'amélioration des conditions des travailleurs.

Le président de l'OUSA a remis cette distinction honorifique au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb. Tenus sous le haut patronage du Président de la République, les travaux du 12e congrès de l'OUSA ont vu la participation de plus de 100 délégués syndicaux de près de 50 pays, outre des personnalités syndicales internationales.