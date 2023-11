La sélection algérienne de handball messieurs a été placée dans le chapeau 2 en prélude du tirage au sort de la 26e édition du Championnat d'Afrique des nations messieurs (19-29 janvier en Egypte), prévu mercredi (18h00, heure algérienne) au Caire.

Outre l'Algérie, le chapeau 2 regroupe également la Guinée, la RD Congo et l'Angola. Seize (16) sélections ont confirmé leurs participations à cette compétition qualificatives pour les Jeux olympiques de Paris-2024 et au Championnat du monde 2025. Outre l'Algérie et l'Egypte (pays hôte et tenante), les quatorze autres pays annoncés à ce rendez-vous sont: Tunisie, Maroc, Libye, Angola, Cap Vert, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée, Nigeria, Kenya, RD Congo, Rwanda et la Zambie.

Les seize équipes seront scindées en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poules se qualifient pour les quarts de finale. Le vainqueur final de la 26e CAN de handball se qualifiera directement aux Jeux olympiques de Paris 2024 tandis que le perdant disputera un tournoi qualificatif en mars prochain. D'autre part, les cinq premiers de la CAN 2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.

Composition des chapeaux du tirage au sort CAN-2024 :

Chapeau 1 : Egypte, Cap Vert, Tunisie, Maroc

Chapeau 2 : Algérie, Guinée, RD Congo, Angola

Chapeau 3 : Gabon, Cameroun, Zambie, Nigeria

Chapeau 4 : Congo, Kenya, Libye, Rwanda.