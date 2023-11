Troubles du sommeil, fatigue, irritabilité... Les symptômes du stress peuvent bouleverser votre bien-être quotidien. Découvrez comment l'évacuer en moins de 15 minutes.

En période de stress, l'important reste d'entretenir votre bonne humeur et de ne pas laisser les idées sombres vous envahir. Le fait de vous assurer des moments de détente vous permettra de recharger pleinement vos batteries. Il faut dire que le contexte de crise sanitaire est particulièrement stressant. Selon la dernière enquête CoviPrev menée par Santé Publique France pour suivre l'état de santé psychique des Français pendant cette période, 30% d'entre eux souffrent de troubles anxieux ou dépressif.

Diminuer le stress quotidien en se faisant du bien

Rires, lectures, écriture de pensées positives, cuisine... Beaucoup d'activités quotidiennes contribuent à nourrir le corps et l'intellect.

Vous vous demandez comment augmenter votre résistance au stress ? Que ce soit technique de respiration, de relaxation ou de méditation, le chant, les promenades à l'air libre ou la musique, il existe moult méthodes pour retrouver son bien-être.

En cas de crise d'angoisse, la sophrologie est conseillée. Pour se calmer, on peut faire des exercices de respiration lente, en évitant de se focaliser sur les symptômes physiques, pour se concentrer sur sa respiration ou sur une partie du corps.

Toutefois, si les troubles s'installent dans le temps, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un spécialiste.

Mieux détecter les troubles psychologiques permet d'éviter qu'ils ne s'aggravent et/ou deviennent chroniques. On peut aussi en parler à son entourage ou à son médecin, ou encore de ne pas hésiter à recourir à des dispositifs d'aide et d'écoute, qui pourront proposer un soutien et une prise en charge adaptés.