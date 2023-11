Les participants à une journée d’étude régionale sur "le rôle de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT) dans le cadre de la loi 23-05", organisée jeudi à Constantine, ont appelé à développer une approche intégrée de lutte contre ce fléau, et ce en coordination avec tous les partenaires.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur de l’ONLCDT, Farid Mazouni, a relevé l’importance de l’implication des secteurs de la sûreté, de la justice, de la santé et des douanes dans le développement d’une approche globale et intégrée sur la drogue, ses causes et les méthodes pour la combattre. Dans son intervention sur les mesures contenues dans la loi 23-05, le président de la chambre criminelle à la cour suprême, Mustapha El Abidine, a mis l’accent sur l’importance du remplacement des moyens coercitifs par des méthodes thérapeutique et préventives à travers la coordination entre les secteurs concernés, les services de sécurité, les établissements d’enseignement et la société civile.

Il a également appelé à hâter l’élaboration d’un index national électronique des ordonnances médicales contenant des produits psychotropes et sa mise à la disposition des instances judiciaires. Pour sa part, Lakhdar Hemissi, président d’une section à la chambre correctionnelle de la cour suprême, a souligné l’importance de la prise en charge des accusés toxicomanes dans la limitation de la toxicomanie et la réinsertion de cette catégorie au regard de cette nouvelle approche qui considère le toxicomane comme malade et non pas un criminel.

Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda a relevé l’importance de pareilles rencontres sur ce fléau dangereux, soulignant que le nombre des affaires de trafic de drogues a augmenté au cours des 10 premiers mois de cette année à 1.500 contre 1.000 durant la même période de l’année passée. Cette rencontre la troisième du genre organisée à l’échelle nationale par l’ONLCDT a regroupé les cours de justice de l’Est du pays autour de ce fléau, ses causes, ses répercussions sur les plans de la santé physique et psychologique et les nouvelles mesures et dispositions contenues dans la loi 23-05.