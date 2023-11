Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a tenu, jeudi, une réunion par vidéoconférence, avec les directeurs de la Santé et de la Population (DSP) et des chefs d'établissements

de santé sous tutelle, consacrée aux dossiers de la gestion des ressources humaines, les personnels et la relation avec le partenaire social, indique un communiqué du ministère.

Tenue en présence de cadres centraux, la réunion "lors de laquelle a été débattue la situation professionnelle des différents grades et catégories des personnels de la santé", s'inscrit dans le cadre de "la poursuite de la série de réunions d'évaluation initiées par le ministre en vue de suivre l'exécution de la feuille de route du secteur de la santé", note la même source.

A cette occasion, M. Saihi a suivi le bilan social présenté par le directeur des Ressources humaines sur "les dossiers du recrutement, de la promotion, de la formation, du dialogue social et du règlement des redevances", relevant, à ce propos, l'impératif de "prendre en charge de la meilleure façon qui soit la situation professionnelle de l'ensemble des travailleurs de la Santé".

Dans ce cadre, il a fait savoir que l'an 2024 sera dédié exclusivement aux personnels de la Santé, tous corps confondus, en leur assurant le règlement des promotions aux nouveaux grades, au plus tard fin mars prochain", ajoutant qu'il sera procédé au "règlement de l'augmentation des salaires selon les nouveaux textes réglementaires en versant les arriérés de paiement et les redevances liés aux promotions prévues par ces textes de loi durant le premier trimestre de 2024".

Pour ce faire, poursuit le ministre, il faudra "opter pour le dialogue, la concertation et la coordination, mais également exploiter tous les canaux de communication possibles avec le partenaire social à travers des rencontres périodiques".

Enfin, il a réaffirmé que "la bonne prestation de services aux patients et l'optimisation des conditions du personnel figurent parmi les principaux objectifs tracés pour relancer le secteur de la santé".