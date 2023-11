La Commission mixte du Haut Conseil Islamique (HCI) et du Conseil supérieur de la langue arabe a procédé à l’inventaire et à la numérisation de contenus de dizaines de fonds manuscrits dans le pays et à l’étranger, depuis son installation en 2017, a-t-on appris, jeudi, du président de cette commission, Benamar Hamdadou.

Dr Hamdadou, également membre du HCI et professeur d’histoire à l’université d’Oran 1 "Ahmed Ben Bella", a indiqué à l’APS que cette commission, qui compte 11 chercheurs de différentes universités et centres nationaux de recherche, a procédé à l'inventaire et à la numérisation des contenus au titre du projet "Didactique des Manuscrits Algériens". Dans le cadre de ce projet, l'instance mixte a pour mission de réaliser un inventaire quantitatif des manuscrits algériens, de déterminer leur localisation, de procéder à une enquête générale sur les manuscrits et de les comparer en termes de nombre d'exemplaires, en plus de déterminer les caractéristiques de chaque manuscrit en fonction des domaines, du sujet, de l'autorité et de la forme, et de l'ident ification de son propriétaire ou copiste, ainsi que la numérisation et l'informatisation du manuscrit, permettant au chercheur d'en exploiter les éléments et caractéristiques, tout en l'incluant sur les sites Internet des deux Conseils précités après ratification.

Le projet a retenu 18 domaines de connaissance de cette didactique selon le contenu des manuscrits, afin de faciliter la tâche au chercheur, notamment en ce qui concerne les études coraniques, la Sunna, les exégèses, les études du hadith, les traductions en histoire, l’archéologie, la littérature et la poésie.

Un groupe de travail a procédé au recensement, à l'inventaire et à l'indexation de plusieurs fonds de manuscrits à l'intérieur du pays, ainsi qu'à l'étranger, comme c'est le cas du fonds du Centre Ahmed Baba de documentation et de recherches historiques de la ville de Tombouctou, au Mali, et le fonds de la bibliothèque Chester-Beatty de la ville de Dublin, en Irlande.