La brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers de la sûreté de wilaya de Sétif est parvenue la semaine passée à démanteler un réseau criminel international organisé, composé de 11 individus spécialisés dans le faux et usage de faux, blanchiment d’argent et la contrebande de devises, a-t-on appris vendredi de ce corps de sécurité. Le chargé de communication et des relations publiques auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Mohamed Ferahta a déclaré à l’APS que "les investigations entamées par les éléments de sûreté ont permis l’arrestation des membres de ce réseau conduit par un individu se trouvant dans un pays européen".

Les investigations ont révélé "qu’ils achetaient des dossiers auprès de propriétaires de registres de commerce en gros dans plusieurs wilayas du pays et qui ne pratiquent aucune activité", selon la même source. La même source a précisé que "les membres du réseau et les propriétaires de ces registres rédigeaient des factures de complaisance pour la vente de marchandise importée à leurs noms en vue de justifier ces transactions fictives devant les services des impôts en plus de dépôt (versement) en espèces à leurs noms dans plusieurs comptes bancaires d’une valeur énorme".

Ces transactions sont utilisées également pour bénéficier de licences antérieures en vue d’effectuer des domiciliations bancaires et le transfert des devises à l’étranger de concert avec des propriétaires des sociétés d’import contre un bénéficie de 12% pour chaque opération et l’élaboration également de factures commerciales domiciliées dans plusieurs agences bancaires pour leurs entreprises de fourniture (fournisseurs) à l’étranger gérées par le suspect principal se trouvant dans un pays européen, a ajouté la même source.

Il a également indiqué que les enquêtes ont démontré que la véritable activité du réseau se limitait à l’expédition de marchandises (vêtements prêts à porter) pour les commerçants de détails à travers plusieurs wilayas du pays. Dans le cadre de cette opération, il a été procédé à la découverte et la saisie de plusieurs actes et documents de biens immobiliers, dossiers, documents commerciaux et bancaires portant différents noms de sociétés spécialisées dans la même activité en plus des sommes d’argent estimées à plus de 2,4 millions DA, ainsi que 4 véhicules touristiques.

Selon la même source, "ces actes criminels ont permis au suspect principal et ses complices de blanchir les revenus criminels à travers l’acquisition des biens immobiliers et mobiliers dans plusieurs wilayas du pays et à l’étranger également", ajoutant que l’activité a causé des pertes au trésor public estimées à 12 millions de dollars américain. Après l’achèvement des procédures réglementaires, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près tribunal de Sétif pour "blanchiment d’argent dans le cadre d’un réseau criminel organisé transfrontalier en usant des facilitations accordées par l’activité professionnelle (l’importation), abus de fonction intentionnel, violation de la législation et de la réglementation relatives aux changes et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger et délits de faux et usage de faux dans des documents commerciaux et bancaires" .

L’opération a donné lieu au gel et la saisie de comptes bancaires d’une valeur dépassant les 43 millions DA.