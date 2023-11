Le coup d'envoi du championnat de Ligue 1 Mobilis de football saison 2024-2025, sera donné le week-end du vendredi 30 et samedi 31 août 2024, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi dans un communiqué publié sur son site officiel.

Dans le même cadre, l'instance dirigeante de la compétition a finalisé le calendrier général pour la saison 2023-2024, en tenant compte des rencontres de l'équipe nationale et de la participation du CR Belouizdad et de l'USM Alger respectivement en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération africaine.

La trêve hivernale, marquant la fin de la phase aller de la compétition débutera le dimanche 21 janvier et s'étalera jusqu'au mardi 6 février. La 30e et dernier journée du championnat est fixée au samedi 8 juin 2024.

Par ailleurs, la Supercoupe d'Algérie saison 2023-2024 devant mettre aux prises le CR Belouizdad, champion en titre, et l'ASO Chlef, détentrice de la Coupe d'Algérie, est fixée au vendredi 23 août 2024.

Les 1/32es de finale de la Coupe d'Algérie se joueront les vendredi 2 et samedi 3 février 2024, alors que les 1/16es de finale sont programmés les vendredi 9 et samedi 10 février. Les 1/8es de finale, quant à eux, se joueront le mardi 20 février.

L'épreuve populaire reprendra en mars 2024 avec le déroulement des quarts de finale (vendredi 22 mars et samedi 23 mars), tandis que les demi-finales se joueront les vendredi 12 et samedi 13 avril. La finale de la Coupe d'Algérie est programmée le mercredi 1e mai.

