Le coup d’envoi de la campagne oléicole à Tizi-Ouzou pour la saison 2023/2024 a été donné jeudi à partir de la commune de Ain Zaouia, à 45 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, sous le mot d’ordre de la nécessité du travail et de l’entretien des oliveraies pour faire face aux aléas climatiques.

C’est au niveau de l’huilerie moderne de M. Boussaad Zemouche, sise au village Ath Boumahni (Ain Zaouia) et en présence des différents intervenants dans la filière (services agricoles, chambre d’agriculture, conseil interprofessionnel, instituts de formation agricole, assurances) et d’agriculteurs, que l’ouverture de la campagne a eu lieu.

Affectées par l’absence de précipitions en période de nouaison et de grossissement du fruit, les olives acheminées dans des caisses vers l’Huilerie Zemouche, étaient chétives, flétries et desséchées, a-t-on constaté.

Les différents intervenants dans la filière ont souligné que l’impact de la sécheresse aurait pu être atténué, si des travaux d’entretien, qui doivent être menés toute l'année, avaient été pratiqués par les agriculteurs. C’est ce qu’ont a ffirmé le directeur de services agricoles, Djamel Sersoub, le président du Conseil national oléicole, M’hamed Belasla et le président de la cambre d'agriculture de wilaya, Hamid Saidani. Ces trois responsables ont insisté sur l’importance de reprendre les anciennes pratiques agricoles qui ont permis de préserver les oliveraies de la wilaya, un patrimoine ancestrale ayant traversé plusieurs générations et qui doit être sauvegardé pour être transmis aux générations futures.

Entre autres travaux à effectuer, la réalisation de banquettes sur les terrains accidentés (80% du territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou est accidenté) pour ralentir l’écoulement des eaux de pluie et leur donner le temps de pénétrer dans le sol.

Il y a aussi lieu de labourer le sol et de réaliser des cuvettes autour des oliviers et idéalement procéder à l’irrigation, là où c’est possible, ont affirmé les mêmes responsables. M. Sersoub a indiqué que les prévisions de récolte pour cette saison sont tout de même "satisfaisantes" puisqu’il est prévu la récolte de 478.312 qx d’olives qui vont produire plus de 6,669 millions de litres d’huile, un volume calculé sur la base d’un rendement prévisionnel moyen de 14 litres par quintal.

Le verger oléicole de la wilaya s’étend sur une superficie totale d’un peu plus de 38.000 ha, dont 29.938,07 ha, totalisant plus de 3,130 millions d’oliviers, sont en production.

La trituration des olives sera prise en charge par environ 350 huileries dont 130 modernes, selon les chiffres de la direction des services agricoles.