Les travaux de réalisation de plus de 1.110 logements promotionnels aidés (LPA) seront lancés dans la wilaya de Saida avant fin décembre prochain, a annoncé, jeudi, le wali Amoumen Mermouri.

Lors d’une réunion du conseil de l’exécutif consacré au dossier de l’habitat, le même responsable a insisté sur le lancement "avant la fin du mois de décembre prochain" de ce projet dont le site d'implantation a été retenu, exhortant les promoteurs immobiliers à renforcer les chantiers en main d’œuvre et à respecter la qualité des travaux et les délais de leur livraison. Ce quota d’habitat est réparti à travers plusieurs communes de la wilaya dont 760 à Saida, 66 à Youb et 30 à Sidi Boubekeur.

L’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) et l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) prennent en charge les travaux de leur concrétisation pour un délai de 24 mois.

Depuis le début d’année en cours à ce jour, 478 logements LPA ont été distribués à Saida.

La direction de l’habitat recense un programme de 6.715 logements promotionnels aidés dont 3.461 ont été réalisés, 1.06 2 sont en cours et le restant en voie de lancement. Cette réunion a permis aussi l’évaluation de la situation des logements publics locatifs de la wilaya outre les terrains sociaux destinés à l'autoconstruction et les aides à l’habitat rural.