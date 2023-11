Le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabhi a tenu une rencontre avec des représentants des deux chambres du Parlement durant laquelle il a présenté deux exposés sur la nouvelle vision stratégique de modernisation et de développement de la capitale et les

projets en cours de réalisation, indique, jeudi, un communiqué des services de la wilaya.

Dans le cadre de "la prise en charge optimale des préoccupations des citoyens et pour un meilleur rendement réalisé sur la base du principe de transparence et d'amélioration de la performance de l'administration", la rencontre a été l'occasion pour les députés de soulever "les préoccupations des citoyens concernant plusieurs secteurs tels que le logement, le sport, les loisirs, la santé et les transports".

Elle a permis "l'examen des projets prévus par les quatre plans de la nouvelle stratégie et leurs avantages et bienfaits sur les citoyens et la wilaya". Les intervenants ont soulevé "leurs préoccupations au wali qui leur a apporté des réponses et des explications". Le wali d'Alger a salué l'organe ex écutif de la wilaya pour "les efforts consentis afin de concrétiser les projets de développement, tout en comblant les lacunes enregistrées pour améliorer les services fournis aux citoyens de la capitale".

Il a insisté sur l'impératif de "poursuivre la coordination avec les élus locaux pour une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens, notamment à travers la levée des obstacles à l'effet de réaliser un saut qualitatif dans le service public", soulignant l'importance de "conjuguer les efforts pour réaliser le développement durable".