L'Algérie prend part aux travaux de la 15ème Assemblée générale annuelle de l’Organisation du Service Géologique Africain (OAGS) qui se tient du 15 au 18 novembre en Angola, a indiqué jeudi le ministère de l'Energie et des Mines dans un communiqué.

Dans ce cadre, la présidente du comité de direction de l'Agence du Service Géologique de l’Algérie (ASGA), Karima Bakir-Tafer, prend part à l’Institut géologique de l’Angola, aux travaux de l'Assemblée générale annuelle de l'OAGS que l'Algérie à travers l’ASGA assure la vice-présidence de la région Nord-Afrique, a fait savoir le communiqué.

En marge de cette Assemblée, diverses communications sont programmées sur les activités des centres de géologie membre de l’assemblée, notamment le Centre Africain du Développement des Minéraux (AMDC), le Service Géologique Européen (EGS), le Service Géologique des Etats Unis (ESGS), l'Organisation du Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires (OTICE), la Société Géologique d’Afrique, la Communauté Mondiale des Etudes Géologique (WCOGS), ainsi que sur l’activité de l’Institution pour le Développement de l’Afrique Minérale (MADI). Pour rappel, l'ASGA sous tutelle du ministère de l’Energie et des Mines est chargée de la gestion de l’infrastructure géologique.

Elue en 2019, par les pays membres de l’OAGS, pour assurer la vice-présidence de la région Nord-Afrique pour un mandat de trois ans.

L'OAGS, fondée en 2007 en tant qu’initiative du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) a pour objectif de "faire avancer et de soutenir les programmes géo-scientifques, ainsi que le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté sur le continent africain, avec une référence particulière à l’évaluation des ressources minérales, l’exploitation et le développement durable de la terre, l’atténuation des risques et la protection de l’environnement".

L’OSGA enregistre, actuellement, l’adhésion de 40 pays africains.