Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a visité vendredi la base navale de Shanghaï, au 6e jour de sa visite officielle en République populaire de Chine, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Poursuivant sa visite officielle en République populaire de Chine, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a visité aujourd'hui, vendredi 17 novembre 2023, la base navale de Shanghaï, où il a été accueilli par le commandant de cette Base", précise la même source, ajoutant que le Général d'Armée et la délégation qui l'accompagne "ont suivi un exposé exhaustif sur les missions de ladite base et sur les navires et les équipements maritimes dont elle dispose".

Par la suite, le Général d'Armée a signé le Livre d'or de la base et pris une photo souvenir à l'occasion. En outre, le Général d'Armée "a visité la frégate Chan Ju accostée sur le quai de la base où les honneurs militaires lui ont été rendus", indique le communiqué, relevant qu"ensuite, le Général d'Armée "a parcouru les diff érentes parties de la frégate, recevant des explications approfondies sur ses missions, ses caractéristiques techniques et ses capacités de combat". Après s'être "enquis de près de la technologie navale chinoise utilisée dans la construction des navires de guerre", "le Général d'Armée Saïd Chanegriha s'est rendu à la société chinoise (CSTC) une filiale du Groupe (CSSC) spécialisée dans la production de navires, notamment les bâtiments de guerre où il a assisté à une présentation détaillée sur les activités de ladite société, ses capacités de production et les développements récents dans ce type de construction". Le communiqué du MDN a rappelé que "le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP est arrivé hier soir, jeudi 16 novembre 2023, à Shanghaï et a été accueilli à l'aéroport international de Pudong par le Général de division Wei Shung Jin, vice-commissaire politique de la région militaire de Shanghaï".

Par la suite, le Général d'Armée "a tenu une rencontre avec le Général Shu Shi Jin, commissaire politique de l'Armée populaire de libération chinoise à Shanghaï au cours de laquelle les deux parties ont examiné le processus de la coopération militaire bilatérale entre les deux armées", conclut le communiqué du MDN.