Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, jeudi au Centre international des conférences, Abdellatif Rahal, à Alger, une rencontre avec les entrepreneurs économiques à l'occasion de la clôture des Journées de l'entrepreneuriat.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du gouvernement, de cadres de l'Etat, ainsi que de chefs d'entreprises et de groupes industriels, publics et privés, de responsables d'administrations et d'institutions.

Peu avant l'ouverture de cette rencontre, le président de la République a effectué une visite aux stands d'entreprises publiques et privées représentant divers secteurs d'activité, ainsi que des stands des jeunes porteurs de projets et des entrepreneurs de la Communauté nationale à l'étranger, participant à cet évènement. Les Journées de l'entrepreneuriat, organisées par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) du 14 au 16 novembre, sous le slogan "L'entrepreneuriat au cœur du renouveau économique algérien", visent à mettre en contact les jeunes porteurs de projets avec des entreprises et des investisseurs.

Tebboune assure les opérateurs économiques du soutien de l'Etat

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, jeudi à Alger, l'accompagnement de tous les projets d'investissement créateurs de richesse et d'emplois, assurant les opérateurs économiques et les porteurs de projets du soutien total de l'Etat.

Accompagné du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui et du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, le Président Tebboune s'exprimait lors de sa visite de l'exposition organisée dans le cadre des Journées de l'entrepreneuriat. Elle comprenait des stands d'entreprises publiques et privées représentant divers secteurs d'activité, ainsi que des stands de jeunes porteurs de projets et des entrepreneurs de la communauté nationale à l'étranger, participant à cet évènement. A cet effet, et devant le stand d'une association regroupant les opérateurs économiques de la communauté nationale à l'étranger, le président de la République a émis le souhait d'organiser "au moins une fois par an" des assises réunissant les acteurs de cette communauté, issus de tous les secteurs, affirmant que l a communauté nationale à l'étranger demeure "une partie prenante de tout ce qui se passe dans le pays". "Ca fait longtemps qu'on les a ignorés (ressortissants algériens à l'étranger, Ndlr), maintenant, ils doivent sentir qu'ils sont une partie intégrante de la patrie", a insisté le président de la République. Le Président Tebboune a, par ailleurs, réaffirmé le soutien de l'Etat aux investisseurs et à tous les projets d'investissement, à travers les mesures incitatives, notamment ceux destinés à assurer la sécurité alimentaire du pays.

S'adressant à un opérateur économique activant dans le secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire, le Président Tebboune a encouragé les investisseurs et les entrepreneurs dans ces secteurs d'activité d'aller "très loin" sans prêter attention aux tentatives de "découragement". Poursuivant sa visite, et devant un stand dédié à la production pharmaceutique, le Président Tebboune a réitéré son attachement à cette industrie, rappelant sa décision de créer un ministère dédié à ce secteur afin de "montrer l'importance de l'industrie des médicaments". Le président de la République a reconnu les efforts engagés par les opérateurs nationaux dans ce secteur, tout en souhaitant que l'Algérie soit "le premier exportateur de médicaments à l'échelle africaine". Devant le stand d'une start-up algérienne qui fabrique et exporte des composants de satellites, le président de la République a salué les potentialités des jeunes algériens, notamment les porteurs de projets innovants, soulignant qu'avoir un projet pareil est "plus qu'une fierté" pour le pays, tout en affirmant le soutien de l'Etat à cette catégorie de projets, ainsi que ses besoins pour le lancement d'une "soixantaine de satellites".

S'exprimant devant un autre jeune algérien, qui dirige une société spécialisée dans la fabrication et la programmation de logiciels destinés à l'industrie automobile et même aérospatiale, le Président Tebboune a manifesté "sa fierté" de ce type de projets, relevant qu'ils font partie de "l'Algérie à laquelle on aspire". En outre, et devant un opérateur spécialisé dans la fabrication de composants destinés à l'industrie automobile, le Président Tebboune a indiqué que ce genre d'initiatives est "sous la haute protection de l'Etat", en réitérant son engagement à accompagner ce type de projets. Le président de la République a, dans sa visite, invité un autre porteur de projet à se rapprocher de Sonelgaz, qui dispose d'un ambitieux projet dans le photovoltaïque.

Il a exhorté un autre jeune fabriquant de machines industrielles de la wilaya de Ghardaia à déposer sa demande de foncier industriel au niveau du Premier ministre, l'assurant que sa demande sera prise en charge "immédiatement".