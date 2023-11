Une adjointe du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique a dénoncé jeudi devant le Conseil de sécurité un élargissement du conflit au Soudan à d'autres régions du pays, qui détient déjà le nombre le plus élevé au monde de personnes déplacées.

Cette diplomate ghanéenne, Martha Ama Akyaa Pobee, s'est alarmée, lors d'une réunion sans vote du Conseil, du fait que "le Soudan était confronté à une convergence de calamités humanitaires de pire en pire et d'une crise catastrophique des droits humains".

Après près de sept mois de conflit entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, "presque 25 millions de personnes au Soudan ont désormais besoin d'aide humanitaire", avait relevé lundi le chef des opérations humanitaires de l'ONU Martin Griffiths.

"En dehors du Darfour, des affrontements meurtriers se sont poursuivis à Khartoum, Omdurman et Bahri (...) et persistent aussi au Kordofan-Sud, tandis que la situation reste tendue autour d'El-Obeid et du Kordofan-Nord", a détaillé Mme Akyaa Pobee.

Mais "les hostilités ont débordé sur de nouvelles régions, comme les Etats de Gezira , du Nil-Blanc et du Kordofan-Ouest, exposant davantage de civils et d'humanitaires" au risque de violences, s'est inquiétée la représentante du chef de l'ONU Antonio Guterres. Elle a réaffirmé que "le Soudan représentait dorénavant la plus importante crise au monde en termes de déplacement de populations avec 7,1 millions de personnes déplacées". Et l'ONU n'a pu fournir d'"aide vitale" qu'à 4,1 millions de Soudanais, soit "seulement 22% des personnes dans le besoin identifiées par les organisations humanitaires en 2023", a-t-elle fait valoir.