Le Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une contribution au projet d'électrification de 40 communautés locales dans le sud de la Mauritanie par la mise en place de sept mini-réseaux verts, a indiqué la BAD dans un communiqué publié vendredi sur son site web.

Initié dans le cadre de l'initiative Desert to Power, qui consiste a faciliter d'électrification par mini-réseaux verts (RIMDIR),le projet nécessite une subvention de 14,42 millions d'euros qui sera octroyée par le Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), expliqué le communiqué.

Ce fonds spécial multi-donateurs fournit un financement catalytique pour débloquer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique avec pour principal objectif la contribution à l'accès universel à des services énergétiques abordables, fiables, durables et modernes pour tous en Afrique, conformément au nouveau pacte pour l'énergie en Afrique, précise le communiqué.

"Cette approbation annonce une avancée substant ielle de l’implication de la Banque africaine de développement dans le secteur de l’énergie en Mauritanie", s'est félicitée la banque panafricaine, estimant que cette subvention dénote l'engagement de la Banque "à promouvoir l'accès à des sources d'énergie propres et fiables, à coût abordable, tout en contribuant aux objectifs de l'initiative Desert to Power, qui vise à développer le potentiel d'énergie renouvelable des pays du Sahel et réaliser l’accès universel aux services énergétiques".

Cité dans le communiqué, le ministre mauritanien de l'Energie, Nani Ould Chrougha, s'est félicité pour sa part du soutien de la Banque, à travers cette importante subvention dans le secteur de l'électricité en Mauritanie. "Le projet soutient notre politique d'accès universel à l'électricité en 2030 et de transition énergétique pour promouvoir la croissance économique, en particulier dans les zones rurales, a-t-il assuré. De Son coté, Daniel Schroth, directeur des Energies renouvelables et de l'efficacité énergétique à la Banque africaine de développement, a déclaré que « le projet RIMDIR marque une étape importante et concrète vers la mise en œuvre de la feuille de route nationale Desert to Power pour la Mauritanie", soulignant le rôle de SEFA et la réalisation des priorités fixées par le pays grâce au soutien du Fonds. "A propos de l’Initiative Desert to Power, elle vise à éclairer et à alimenter en énergie la région du Sahel en construisant dix gigawatts de capacité électrique grâce à des systèmes d’énergie solaire, ainsi que des projets en réseau et hors réseau, d’ici 2030", a détaillé le communiqué. Au total, 11 pays de la région du Sahel en bénéficieront et 250 millions de personnes pourront avoir accès à l'électricité pour le développement socio-économique. Lancée en 2019, Desert to Power cadre avec la priorité stratégique de la Banque : " éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie", ajoute la même source.