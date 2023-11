La grève inédite chez les trois grands constructeurs américains a fait reculer l'ensemble de la production industrielle de 0,6% aux Etats-Unis en octobre par rapport à septembre, selon des données publiées jeudi par la banque centrale américaine (Fed).

La seule production manufacturière a ainsi baissé de 0,7%, dont "une grande partie" est "due à une baisse de 10% de la production de véhicules automobiles et de leurs pièces détachées, affectée par les grèves de plusieurs grands constructeurs de véhicules automobiles", précise la Fed. Les trois géants américains de l'automobile - Ford, General Motors et Stellantis, maison-mère de Chrysler - ont en effet connu une grève inédite de six semaines qui avait débuté fin septembre.

Hors secteur automobile, la production manufacturière enregistre une légère progression, de 0,1%. Les deux autres catégories de production évoluent dans des directions opposées, la production de services publics - eau, gaz, électricité - ayant chuté de 1,6%, tandis que la production minière a augmenté de 0,4%. L'ensemble de la production industrielle est par ail leurs inférieure de 0,7% à son niveau d'octobre 2022.