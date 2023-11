Le prix de l'or a bénéficié d'un important rebond sur la semaine en se rapprochant de nouveau de la barre de 2.000 dollars l'once, porté par la baisse des rendements des obligations et la faiblesse du dollar, qui ont souffert de données économiques n'incitant pas à de futures hausses de taux.

L'once d'or s'échangeait à 1.979,11 dollars vendredi, contre 1.940,20 dollars sept jours plus tôt en fin d'échanges, en même temps que le billet vert souffrait de "la publication cette semaine de données économiques américaines qui semblent remettre en question la nécessité d'une nouvelle hausse des taux" de la Réserve fédérale (Fed), tout en renforçant les prévisions d'une baisse de taux en 2024, explique des analystes du marché aurifère. "Le dollar et les rendements des bons du Trésor américains ont pâti de ces projections, ce qui a renforcé en comparaison l'attractivité des métaux précieux comme valeur refuge". Face à un panier de grandes monnaies, le Dollar Index a ainsi reculé sur la semaine d'environ 1,70% à 104,108 points vendredi. Les investisseurs semblent "estimer qu'aucun resserrement supplémentaire ne sera nécessaire", ce qui rend le dollar vulnérable à une nouvelle baisse à court terme, et pourrait continuer de soutenir les prix de l'or à l'avenir, a-t-on estimé.