Les cours du pétrole se sont repris vendredi après leur forte chute de la veille, l'attention du marché se portant désormais sur l'Opep+, qui se réunit la semaine prochaine et qui pourrait intervenir pour enrayer la baisse des prix.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a gagné 4,12% à 80,61 dollars repassant au-dessus de la barre des 80 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre, a bondi de 4,10% à 75,89 dollars.

La veille, les deux références mondiales avaient dévissé, tombant toutes deux à leurs plus bas niveaux depuis début juillet, à 76,60 dollars le baril de Brent, et 72,16 dollars le baril de WTI.