La Fédération algérienne de Handball (FAHB), représentée par sa présidente, Karima Taleb, et la Confédération africaine de la même discipline ont signé un protocole d'accord officialisant l'organisation par l'Algérie, de la Super Coupe d'Afrique (messieurs et dames) et du Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes, prévus en avril prochain à Oran.

La FAHB a annoncé, dimanche, dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook que la cérémonie de signature du protocole s'est déroulée en marge du Championnat "Super Globe", qui se déroule actuellement en Arabie Saoudite.

A cette occasion, les dates des deux compétitions ont été fixées. Ainsi, la 31e édition de la Super Coupe d'Afrique de handball (messieurs et dames) aura lieu les 14 et 15 avril 2024, tandis que la 40e édition du Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes se tiendra du 18 au 27 avril 2024, précise-t-on de même source.

L’organisation des deux épreuves a été attribuée à l’Algérie, suite à la mission d'inspection effectuée, l'été dernier à Oran, par les représentants de l'instance continentale de la petite balle. Les hôtes de l’Algérie ont exprimé leur satisfaction quant aux structures sportives proposées pour accueillir ces compétitions, à leur tête la salle omnisports du nouveau complexe sportif "Miloud Hadefi", en plus du Palais des Sports "Hammou Boutlelis" et la Salle omnisport d'Arzew. Pour rappel, les deux dernières installations ont bénéficié d'importants travaux de réhabilitation, avant la 19e édition des Jeux méditerranéens organisés l'été 2022 à Oran.