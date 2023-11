La sélection algérienne de badminton a remporté deux médailles (1 or, 1 argent) à l'Open international de Guatemala, organisé du 8 au 12 novembre, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FABa).

La médaille d'or est revenue au duo Mammeri Koceila -Mammeri Tanina au double mixte après avoir battu en finale (2-1) les Mexicains Luis Armando Montoya et Miriam Jacqueline Rodriguez.

De leur côté, les Algériens Mammeri Koceila et Sabri Madel ont décroché la médaille d'argent en double messieurs, après leur défaite en finale (18-21/17-21) face aux Mexicains Luis Armando Montoya et Job Castillo. L'Open international de Guatemala a vu la participation de 88 badistes représentant 16 pays de cinq continents dont trois pays de l'Afrique, à savoir l'Algérie, Sierra Leone et Maurice. Ces résultats décrochés sont importants pour les Algériens, en vue de la qualification aux Jeux olympiques-2024 de Paris.

La participation des athlètes à d'autres rendez-vous internationaux vise à récolter le maximum de points avant de clôturer à la fin de mars prochain la liste finale des badistes concernés par les JO.

Le trio Koceila Mammeri, Tanina Mammeri, et Medal Sabri vont prendre part à plusieurs tournois internationaux Open. Les badistes algériens sont en concurrence avec d'autres athlètes africains, notamment du Nigeria et d'Egypte, pour figurer dans le top 50 mondial et valider leur ticket aux JO-2024.