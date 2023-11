1/9 - Gardez les stores et volets fermés

Pour conserver au maximum la fraîcheur de votre habitation, fermez les volets et/ou les stores dès que le soleil éclaire les fenêtres : pensez-y le matin avant de partir travailler ! Investissez aussi dans un thermomètre pour la maison et fermez les volets et/ou les stores dès que la température extérieure dépasse la température intérieure. Une petite gymnastique qui permet de rester au frais...

2/9 - Créez des courants d'air

À la nuit tombée, ouvrez grand vos fenêtres pour profiter de l'air frais extérieur. Si votre logement possède un étage, ouvrez aussi les fenêtres du haut pour évacuer l'air chaud qui se trouve dans la maison - c'est ce qu'on appelle un "effet cheminée" !

3/9 - Détournez votre ventilateur

Remplissez un bol ou encore un sac en toile avec des glaçons et placez-le devant un ventilateur. L’air diffusé sera plus frais et plus humide, comme une brise marine.

4/9 - Gardez un brumisateur au frigo

Plusieurs fois par jour, mouillez-vous le visage et les cheveux avec un brumisateur d'eau pour conserver une sensation de fraîcheur. Et entre deux "pschitt", conservez-le au réfrigérateur pour un effet glaçon. Pensez également aux "bouillottes froides" : des linges remplis de glaçons à placer sous les pieds ou sur la poitrine.

5/9 - Humidifiez les draps

Humidifiez un drap et suspendez-le devant votre fenêtre entrouverte : cette astuce de grand-mère fonctionne vraiment pour rafraîchir l'air intérieur grâce à l'évaporation. À faire dans la chambre à coucher pour bien dormir malgré les températures élevées .

6/9 - Réaménagez votre intérieur

Pour favoriser la circulation de l'air et encourager la sensation de fraîcheur, commencez par désencombrer votre intérieur : rangez les bibelots qui accumulent la chaleur, roulez les tapis qui donnent chaud, débarrassez les couvre-lits (idem).

7/9 - Utilisez les végétaux

Qu'elles soient d'intérieur ou d'extérieur, les plantes entretiennent une agréable atmosphère de fraîcheur grâce au mécanisme d'évapo-transpiration : voilà une bonne raison de fleurir son intérieur avec l'arrivée de l'été ! Arrosez de préférence le soir pour rafraîchir l'air ambiant.

8/9 - Débranchez les appareils électriques

Même lorsqu'ils ne sont pas utilisés, nos ordinateurs, chargeurs de téléphone, multiprises... génèrent de la chaleur. Il est donc recommandé de les éteindre et de les débrancher totalement. Évitez également d'utiliser vos appareils chauffants : sèche-cheveux, four, bouilloire...

9/9 - Hydratez-vous

Boire de l'eau tout au long de la journée (et pas des sodas) c'est indispensable en période de fortes caleurs pour rester en bonne santé : privilégiez l'eau fraîche mais non glacée. Mangez froid (des salades, des quiches...) en favorisant les aliments qui hydratent comme la pastèque, le concombre, le melon....