Des journées de sensibilisation ont été organisées, mardi, à travers les wilayas

du centre à l’occasion de la Journée mondiale du diabète (14 novembre) pour orienter

les citoyens sur les précautions à prendre afin de prévenir cette maladie causée

principalement par une mauvaise alimentation et la sédentarité, et prodiguer

des conseils aux personnes déjà atteintes de la maladie.

Le secteur de la santé de la wilaya de Djelfa a opté pour une journée de formation au profit de parents d’enfants diabétiques, organisée par la direction de l’hôpital "Moudjahid Mohad Abdelkader" et animée par la nutritionniste Lamis Zerouk et le médecin généraliste Ouahiba Tiba.

L’accent a été mis sur l’importance d’adopter un régime alimentaire équilibré et d’éviter les diètes strictes et contraignantes qui peuvent nuire à la santé du patient plutôt que de lui être bénéfique.

Cette formation a été aussi une occasion pour l’enfant diabétique de rencontrer d’autres malades comme lui et de se dire qu’il n’est pas seul à faire face à cette pathologie.

A Boumedres, "la maison du diabète", qui prend en cha rge environ 10.000 malades dont près de 500 enfants, tout au long de l’année, selon les chiffres communiqués par la directrice de l’établissement Dr Leila Menasri, a abrité une journée de sensibilisation sur la maladie.

Des spécialistes ont saisi l’occasion pour souligner l’importance des structures de santé de proximité pour une meilleure prise en charge du diabétique et de la nécessité de l’adaptation du traitement à l’insuline au régime alimentaire de chaque patient.

A Tizi-Ouzou, des spécialistes se sont inquiétés de la hausse de la prévalence de la maladie parmi la population locale.

La wilaya compte selon les chiffres communiqués à l’occasion, près de 81.000 diabétiques majoritairement des femmes avec un nombre de 52.000 patientes contre 29.000 malades de sexe masculin.

Le service diabétologie du CHU Nedir Mohamed a reçu, depuis le début de l’année en cours et à ce jour, un total de 2.891 malades dont 210 nouveaux cas, alors que 553 diabétiques sont hospitalisés au niveau de ce service pour des problèmes de complications liées à la maladie (problème du pied diabétique notamment) A Médéa, l’établissement public de santé de proximité (EPSP) a opté pour une campagne de sensibilisation et de dépistage précoce du diabète de trois jours (du 12 au 14 novembre).

Des ateliers consacrés à l’édu cation thérapeutique, la gestion efficace de cette pathologie par le patient lui-même, le suivi rigoureux de la maladie et du traitement prescrit, ainsi que sur l’importance des activités physiques et l’adoption d'habitudes alimentaires appropriées et le bon usage des glucomètres et des bandelettes, ont été organisés à l’occasion.

A Bejaia, les structures de santé publique et des associations ont saisi cette Journée pour mettre en évidence l’intérêt de la prévention de cette pathologie qui "peut entamer la longévité et dégrader la qualité de vie si elle est négligée, mais qui reste gérable pour peu que soient respectées certaines règles d’hygiène de vie", selon docteur Meriem Mezaia de la clinique du "beau séjour", mettant l’accent sur l’importance de porter "un regard apaisé sur la maladie". Des explications sur la prise en charge du diabète et les comportements à développer pour éviter ses complications, ont été données par des spécialistes tout en insistant sur l’intérêt de l’activité sportive, notamment la marche, et l’hygiène voire l’équilibre alimentaire à observer, et dont la conjonction impacte positivement la teneur du sucre dans le sang.

Aussi, afin de réitérer leurs appel à la prévention de cette pathologie et rappeler aux diabétiques les mesures d’hygiène de vie à observer pour mieux vivre avec le diabète et éviter ses complications, des diabétologues des wilayas de Tipasa et Blida ont animé des journées d’information, de sensibilisation et d’orientation, mais aussi de dépistage de la pathologie.

De nombreux citoyens de ces deux wilayas ont profité de l’opportunité pour se rapprocher des médecins afin de s’informer sur les moyens de prévenir la maladie pour les personnes saines et de mieux vivre avec le diabète tout en évitant ses complications pour ceux qui en souffrent.

Journée de sensibilisation au profit des élèves à Alger

Le ministère de la Santé a organisé, mardi au Jardin d'essai du Hamma (Alger), une journée de sensibilisation au profit des élèves, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année.

A cette occasion, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Dr.

Djamel Fourar a indiqué que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète qui entraîne "des complications graves" pour le malade, soulignant que cette journée a été consacrée aux élèves en vue d'inciter les générations futures à "adopter un mode de vie sain, à suivre un régime alimentaire équilibré et à pratiquer des activités physiques".

De son côté, la sous-directrice de la Prévention contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé, Dr Djamila Nadir a affirmé que cette maladie peut être évitée à travers le suivi d'une politique préventive et l'amélioration du mode de vie des enfants notamment, en leur expliquant cette maladie et ses complications.

Le régime alimentaire adoptée actuellement par cette c atégorie, a-t-elle poursuivi, se caractérise par la consommation excessive de sucre, qui est à l'origine du phénomène du surpoids et de l'obésité enregistré chez cette catégorie, accentué par une absence de la pratique sportive en raison de l'inactivité des heures durant devant les écrans.

Le président de l'Association des diabétiques, Fayçal Ouhda a, quant à lui, estimé que l'objectif de ces campagnes de sensibilisation était d'"ancrer une culture saine chez le citoyen algérien en vue d'éviter le diabète et ses complications particulièrement chez les diabétiques, et ce à travers un encadrement assuré par des diabétologues, des nutritionnistes et des psychologues, outre les coachs sportifs".

Pour des spécialistes du diabète, il est impératif de prendre les précautions nécessaires pour éviter cette maladie en adoptant un régime alimentaire sain avec la pratique d'activités sportives.

A noter que des ateliers dédiés à la sensibilisation au diabète ont été organisés au profit des enfants, en plus d'un espace dédié à la prise en charge thérapeutique et psychologique des enfants diabétiques.