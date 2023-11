Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi, une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi et des exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS:

"Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi, le premier relatif à la pension alimentaire et le deuxième au règlement budgétaire pour l'exercice 2021, en sus d'exposés portant sur la transition numérique en Algérie et la situation des stations de traitement des eaux usées.

Après avoir souhaité la bienvenue et plein de succès au nouveau Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, dans l'accomplissement de ses missions, et suivi un exposé présenté par ce dernier sur l'activité du Gouvernement ces derniers temps, Monsieur le Président a donné les orientations, instructions et directives suivantes:

- Impératif pour le Gouvernement d'accélér er la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres, qui n'ont pas été concrétisées ou accusant un retard dans leur mise en œuvre, la non application des engagements de l'Etat ayant un grand impact sur nos concitoyens.

- Inciter les membres du Gouvernement à éviter de donner des promesses exagérées et loin des engagements envers le peuple algérien.

- Maintenir le soutien aux classes vulnérables et moyennes au centre des préoccupations du Gouvernement à travers la préservation du pouvoir d'achat et en plaçant les programmes de logement, toutes formules confondues, parmi les priorités afin de préserver la dignité des citoyens et de faciliter leur vie.

- Monsieur le Président a également enjoint de faire montre de vigilance en ce qui concerne la dilapidation des deniers publics et la consommation de budgets supplémentaires non inscrits aux programmes définis, au moment où des parties de ces programmes sont en attente d'exécution.

- La nécessité d'intensifier la consultation entre les membres du Gouvernement sur les décisions ayant un impact sur les équilibres macro-financiers de l'Etat.

- Consacrer davantage la valeur du travail avec la préservation des métiers et de l'artisanat, créateurs de richesse et d'emplois.

- Augmenter la cadence de réalisation des programmes et d'engagement s restants, notamment dans les secteurs de l'Education nationale et de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Le Conseil des ministre a approuvé par la suite:

- Le marché de réalisation de la voie ferrée Tindouf-Béchar, avec le lancement immédiat des travaux par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), la société nationale COSIDER et l'entreprise chinoise CRCC.

Monsieur le Président a insisté en outre sur la réduction des délais de réalisation du projet, et le parachèvement du reste des projets de voie ferrée afin de poursuivre le renforcement de notre économie nationale.

Concernant le marché de réalisation du projet d'approvisionnement de la wilaya de Béchar en eau potable :

- Le Conseil des ministres a approuvé le marché de réalisation du projet d'approvisionnement des villes de Béchar, Abadla et Kenadsa en eau potable.

Concernant l'exposé sur la situation des stations d'épuration des eaux usées :

- Monsieur le Président a instruit de revoir à la hausse la capacité d'épuration et de récupération des eaux usées, fixant pour objectif d'exploiter 60% du volume produit.

- Monsieur le Président a enjoint au ministre de l'Hydraulique de préparer, dans un délai de trois mois au plus tard, un exposé sur l'état final de ces stations, celles-ci étant d'une importance vitale.

Concernant le projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2021 :

- Au terme de l'adoption du projet de loi, Monsieur le Président s'est félicité des chiffres positifs réalisés et de la préservation des équilibres macro-financiers, en dépit de la crise liée à la pandémie du coronavirus ayant secoué les plus grandes économies mondiales.

- Monsieur le Président a ordonné de poursuivre la préservation des grandes orientations de l'Algérie, et ce en renforçant sa capacité à ne pas recourir à l'endettement extérieur.

Concernant l'exposé sur la transition numérique en Algérie :

- Monsieur le président de la République a salué la vision claire relative à l'orientation numérique de l'Algérie mise en avant dans l'exposé de Madame la Haut-commissaire à la numérisation avec rang de ministre.

- Le Conseil des ministres a approuvé le projet de réalisation d'un Data Center par l'entreprise chinoise "Huawei".

- Monsieur le Président a rappelé que le principal objectif du projet de numérisation de grande envergure est d'éliminer la bureaucratie entravant les projets, d'adopter la transparence dans la gestion de la chose publique et de minutieusement définir les besoins du pays dans l'ensemble des secteurs.

Il a également été procédé à l'adoption du projet de loi portant mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire. Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations et fins de fonction dans des fonctions supérieures de l'Etat".