Un enfant sur trois dans le monde, soit 739 millions d'enfants, vit dans une zone exposée

à des pénuries d'eau sévères ou très sévères, selon un rapport publié lundi par le Fonds

des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

"Le double fardeau que représentent la diminution de la disponibilité de l'eau et l'inadéquation des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement aggrave le problème et expose les enfants à des risques accrus", indique le rapport intitulé "Grandir en plein dérèglement climatique : Complément de l'Indice des risques climatiques pour les enfants".

"Les conséquences des changements climatiques sont dévastatrices pour les enfants", a alerté Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF.

"Leur corps et leur esprit présentent une vulnérabilité sans égale à l'air pollué, à une mauvaise nutrition et à la chaleur extrême." "Non seulement les changements climatiques bouleversent leur monde, en asséchant les sources d'eau et en augmentant l'intensité et la fréquence de phénomènes météorologiques terrifiants, mais ils altèrent également leur bien-être, en affectant leur santé physique et mentale", a-t-elle expliqué.

"Si les enfants exigent que des mesures soient prises, leurs besoins sont bien trop souvent relégués au second plan."

Le rapport met l'accent sur la menace qui pèse sur les enfants, l'une des façons dont l'impact des changements climatiques se fait sentir.

Il décrit également la myriade d'autres facteurs exposant de plein fouet les enfants aux conséquences de la crise climatique, notamment les maladies, la pollution de l'air et les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses.