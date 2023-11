Une tentative d'émigration clandestine à partir des côtes de Beni Haoua (Nord-est de Chlef) a été déjouée par les services de la sûreté de wilaya de Chlef, avec l'arrestation de 10 personnes, dont deux passeurs, a-t-on appris, mardi, auprès de ce corps sécuritaire.

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, les services de police de Chlef ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes âgées de 20 à 44 ans, à partir de la plage"Tighza" de Beni Haoua, avec la saisie de matériel destiné à cet effet et de sommes d'argent en monnaies nationale et étrangère, indique un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Cette opération a été réalisée grâce à un important travail de terrain et de collecte d’informations ayant permis l’arrestation de six (6) personnes à la plage de Tighza, puis deux(2) autres à bord d’un véhicule interpellé à un barrage de sécurité, dont une faisait l'objet d’un mandat d'arrêt émis depuis 2014. Toujours selon la même source, la poursuite des investigations dans cette affaire, par la brigade de lutte contre le trafic de migrants et la traite de personnes en coordination avec la police de Beni Haoua, a permis par la suite, l’arrestation de deux autres personnes considérées comme les planificateurs de cette opération.

A cela s’ajoute la saisie d'une embarcation à moteur et ses accessoires, une somme en devises de 1.200 Euros et 1.200.000 DA. Les 10 personnes arrêtées dans cette affaire ont été déferrées devant les autorités judiciaires compétentes près le tribunal de Ténès, sous les chefs d’accusation de "planification et organisation d’une sortie illégale du territoire national par plus d'une personne, au sein d'un groupe criminel organisé".