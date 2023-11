Les défis de la production de l'Hydrogène en Algérie a été le principal thème abordé lors d'une série de conférences tenue mardi à Oran dans le cadre de la deuxième journée de la 11ème édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine "NAPEC 2023".

A ce titre, plusieurs intervenants ont souligné l’intérêt que porte l’Algérie à la production de l'hydrogène compte tenu des potentialités énormes que recèle le pays dont les ressources solaires. M. Soufiane Benyamina, Directeur d'Opérations à la Sonatrach a cité, dans ce sens, la position géographique de l'Algérie et son étendue avec un gisement solaire des plus importants au monde, sa proximité des marchés européens, ses réseaux et infrastructures de transport qui pourraient constituer "des avantages comparatifs pertinents". Selon lui, l'Algérie peut devenir un acteur "important" dans la production et la commercialisation de l'hydrogène, grâce à ses importantes ressources en gaz naturel et les infrastructures de distribution associées, elle est bien placée pour produire l'hydrogène vert et éve ntuellement bleu (à partir du gaz naturel avec capture et stockage de carbone).

Il a souligné à cette effet, "nous avons toutes les potentialités mais il faut bien réfléchir et élargir la coopération pour bien préparer ce projet d’envergure". Pour sa part, Badreddine Boutaghriout, chef de Projet RD (recherche et développement) à la Sonatrach a indiqué que l’un des défis essentiels pour la production de l’Hydrogène sur le plan mondial, reste le transport, soulignant que l’Algérie dispose d’un réseau de Pipelines qui pourrait être éventuellement adapté au transport d’hydrogène. "Il a indiqué qu’il y a pas mal de projets de Recherches qui prévoient le développement de nouveaux alliages qui vont répondre au problème de transport de cette molécule, car il y a la question de la fragilisation du pipelines qui est très posée, soulignant de ce fait "l'importance de beaucoup d'investissements et de partenariats pour mettre à pied ce programme d'envergure".

Il faudrait, aussi, selon lui, renforcer davantage la coopération avec les universités et centres de recherche, afin de pouvoir trouver les solutions technologiques adéquates à tous les problèmes pouvant faire face à la concrétisation de cet ambitieux programme.

Pour sa part, M. Amine Rabhi, responsable opérationnel Algérie de "Siemens Energy cou ntry", a souligné que l'énergie éolienne pourrait être exploitée dans les projets de production d'Hydrogène en Algérie, car-ajoute-t-il " c'est très utile d'implémenter des centrales de productions d'hydrogène à proximité des parcs photovoltaïques qui représentent une source d'énergie propre et renouvelable afin de réduire les coûts".

D'autres sujets ont également été abordés lors de cette journée, dont la décarbonation dans l'industrie et la méthanation.