La direction régionale du domaine national de Biskra a initié, mardi, deux journées portes ouvertes sur ses missions, ses activités et ses efforts de modernisation, dans le but de familiariser le citoyen avec les tâches et le rôle de cette institution à rayonnement régional.

Ces journées, organisées à la maison de la culture Ahmed-Redha Houhou, ont pour objectif de faire connaître au citoyen les activités les plus importantes de cette structure régionale de laquelle relèvent les directions des biens des domaines, du cadastre et de la conservation foncière, a expliqué le coordinateur de l’événement, Mohamed Torchi.

Au cours de cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre du rapprochement administration-citoyen, les visiteurs peuvent se rendre compte de la simplification des procédures et des efforts consentis pour orienter les citoyens vers les différents services au nombre de neuf (9).

Des services, a-t-on expliqué, liés, entre autres, à la gestion des biens de l’Etat, à l’obtention des actes de propriété, aux règles relatives aux dispositions de la loi n 08-15 (mise en conformité des cons tructions et leur achèvement), les concessions agricoles et la promotion immobilière, selon le même responsable.

Les visiteurs peuvent également s’enquérir, à travers les pavillons dédiés aux services du cadastre et de la conservation foncière, des principales tâches de ces structures officielles, en matière de cadastre général, et se renseigner sur les conditions d’obtention du livret foncier, a souligné le même fonctionnaire.

Ce dernier a également souligné que l’administration du domaine national mène plusieurs activités liées à la régularisation des biens et du foncier de statut privé et l’établissement des actes de propriété des personnes physiques (citoyens) ou morales (organismes, entreprises, institutions), en plus de contribuer à l’économie nationale en créant de la richesse en constituant une source importante de revenus publics de par ses missions dont celle relative à la liquidation d’entreprises dissoutes. Dans le cadre de son développement, l’administration du domaine national s’emploie à numériser ses services, a encore indiqué M. Torchi, précisant que l’objectif est de faciliter les opérations accomplies, notamment dans le domaine des saisies et du recouvrement, et à faciliter le travail au niveau des services internes de l’administration pour gagner du temps et se passer de s "opérations papier".

Il a noté, à ce propos, qu’un "modèle de programme de transformation numérique" est en cours de concrétisation à l’échelle de la wilaya.

Cet événement est organisé par la direction régionale du domaine public de Biskra qui regroupe les directions des domaines, du cadastre et de la conservation foncière des wilayas d’El M’ghaïr, d’Ouled Djellal, de Laghouat, de M’sila et de Biskra.