Le dollar chutait lourdement mardi face à la livre et l'euro, plombé par le repli de l'inflation américaine qui renforce la probabilité que la Réserve fédérale ne rehaussera pas ses taux. Le dollar reculait cet après-midi face à la devise britannique, qui gagnait 1,16% à 1,2422 dollar, et face à l'euro, qui grimpait de 1,13% à 1,0819 dollar - à des niveaux plus atteints depuis septembre pour la monnaie unique.

Selon des analystes, les données d'inflation mardi aux Etats-Unis ont offert un signal supplémentaire selon lequel le travail de la Réserve fédérale (Fed) de rehaussement des taux directeurs "est probablement terminé".

Le taux d'inflation a en effet reculé en octobre aux Etats-Unis, à 3,2% sur un an, contre 3,7% en septembre, grâce notamment à la baisse des prix de l'essence à la pompe, selon l'indice CPI publié mardi par le département du Travail.

De son côté, en début de séance, la livre avait déjà profité quelque peu de "meilleures données sur l'emploi" en octobre au Royaume-Uni, estiment des experts, ce qui pourrait donner davantage de marge de manoeuvre à la Banque d'Angleterre pour la poursuite d'une pol itique restrictive sur ses taux. Le taux de chômage s'est maintenu à 4,2% sur les trois mois achevés fin septembre, comparé aux trois terminés fin août, a indiqué mardi l'Office national des statistiques britannique (ONS).