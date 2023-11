Une enquête préliminaire a été ouverte sur l’incendie d’un camion, survenu lundi dans la commune d’El-Braya (Oran), entrainant la mort de sept personnes et des brûlures à deux autres, a indiqué mardi un communiqué du Parquet général près la Cour d’Oran.

La même source a souligné qu’ "en application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale et dans le but d'informer l'opinion publique, le Parquet général près la Cour d’Oran a appris que, le 13 novembre 2023, à neuf heures trente du matin, un incendie s'est déclaré dans un camion au niveau de la zone relevant de la juridiction du tribunal de Oued Tlelat, entraînant la mort de sept personnes, qui se trouvaient à bord et des blessures à deux autres, actuellement sous traitement".

Le même communiqué a ajouté qu’"une enquête préliminaire a été ouverte et a été confiée à la brigade de la Gendarmerie nationale de Oued Tlelat pour déterminer les circonstances de cette accident et présenter ses responsables devant le parquet près le tribunal de Oued Tlelat".