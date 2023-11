L'opérateur public de télécommunications Algérie télécom satellite (ATS) et l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy ont signé un accord de partenariat portant sur le développement de solutions technologiques et l'échange de services innovants, indique mardi un communiqué d'ATS.

La cérémonie de signature s'est déroulée lundi en marge du Salon NAPEC North Africa, en présence du Président directeur général d'ATS, Sellahi Yassine, et du directeur général de Djezzy, Mahieddine Allouche, et de cadres des deux entreprises.

Ce partenariat a pour objectif de "développer une coopération solide et bénéfique, dans la perspective d'une convergence d'intérêts mutuels et de mettre à profit les compétences et l'expertise de chacun dans l'amélioration perfectible des solutions et services technologiques proposés et conçus pour le marché algérien", explique le communiqué.

A cette occasion, M. Sellahi s'est félicité que "de nombreuses entreprises sur le territoire national utilisent les solutions et services d'ATS", exprimant son engagement à "poursuivre" son développement en collaborant avec un partenaire c omme Djezzy.

De son côté, M. Allouche a indiqué que ce partenariat "marque une étape importante dans notre engagement à fournir des services de télécommunications de haute qualité aux entreprises, en offrant des solutions technologiques innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de clients professionnels".