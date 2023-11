Le Président directeur général (Pdg) de la société "Mobilis", Chaouki Boukhazani a annoncé, mardi à Alger, le lancement d'une offre "exceptionnelle" au profit des start-up pour leur permettre de bénéficier gratuitement des services de l'opérateur de téléphonie mobile public pendant une année et ce pour soutenir l'entrepreneuriat et accompagner les porteurs de projets innovants.

L'annonce est intervenue lors de l'ouverture des journées de l'entrepreneuriat au Centre international des conférences (CIC), sous le slogan: "l’Entrepreneuriat au cœur du renouveau économique algérien".

A cet effet, M. Boukhazani a indiqué que Mobilis a décidé en coordination avec le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), d'accorder trois lignes téléphoniques gratuites, une carte Sim internet, un modem et 100.000 SMS promotionnels et publicitaires au profit des propriétaires des start-up durant la première année de leur création.

Mobilis a décidé également d'accorder un hébergement gratuit pour les sites électroniques des nouvelles start-up, a fait savoir M. Boukhazani qui a affirmé que "Mobilis est une société nationale citoyenne qui vise à contribuer au soutien de l'entrepreneuriat et des startups". En contrepartie, la société Mobilis contribuera aux côtés de ces entreprises au développement de l'économie de la connaissance et d'un système incitatif, a-t-il dit, ajoutant que "les start-up sont un partenaire clé en matière de production de contenu". Ces journées sont organisées dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, en vue de mettre en contact les jeunes porteurs de projets avec des entreprises et des investisseurs.

Le programme de cette manifestation comprend une série de conférences animées, dans le cadre de cinq panels, par des experts algériens et étrangers, de hauts responsables, des représentants de divers organismes spécialisés dans la création d’entreprises, ainsi que des jeunes entrepreneurs. Des rencontres d’affaires "B to B" entre jeunes porteurs de projets et chefs d’entreprises et fonds de financement, ainsi que des ateliers seront organisées en marge de cette manifestation.