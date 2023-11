Le ministère de la Culture et des Arts a formellement démenti, mardi à Alger, les rumeurs relayées par certaines parties tendancieuses concernant l'autorisation d'exposition d'un livre de l'écrivain français d'extrême droite, Eric Zemmour, lors de la 26e édition du Salon international du livre d'Alger, d'autant plus que "le contenu du livre est contraire aux valeurs et aux principes de la société algérienne, sur les plans religieux et culturel", selon un communiqué du ministère.

Le ministère de la Culture et des Arts a affirmé que les services du Commissariat du SILA (organisé du 25 octobre au 4 novembre), ont procédé "directement, dès la découverte du livre intitulé +Je n'ai pas dit mon dernier mot+ à son retrait immédiat, tout en adressant un avertissement à l'exposant", lit-on dans le communiqué. Les services du ministère "soulignent leur rejet total et en toutes circonstances de l'exploitation des expositions du livre et des manifestations culturelles, afin de faire la promotion d'idées et de cultures contraires aux orientations, aux valeu rs et aux principes nationaux", conclut le communiqué.