Le ministère de la Santé palestinien a annoncé, mercredi, que la guerre dévastatrice menée, depuis le 7 octobre, par l'armée sioniste à Ghaza a causé la mort en martyrs de 11 451 Palestiniens et a fait environ 31 700 blessés.

Dans son rapport quotidien, le ministère a précisé que parmi les 11 451 martyrs, il y avait 4 630 enfants, 3 130 femmes, et 682 personnes âgées, ceci en sus des quelque 3 250 civils palestiniens qui sont toujours portés disparus sous les décombres, dont 1 700 enfants. La même source a signalé également la mort de 202 membres des personnels médicaux lors de bombardements sionistes, ainsi que 36 ambulanciers. Aussi, d'après la même source, 25 hôpitaux sur un total de 35 sont hors services, ainsi que 52 cliniques, en raison des bombardements.

Guterres exprime son inquiétude quant aux attaques sionistes contre les hôpitaux de Ghaza

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres est "très inquiet de la situation horrible et des pertes humaines importantes dans plusieurs hôpitaux à Ghaza", enclave palestinienne victime d'un génocide sioniste, a déclaré mardi son porte-parole.

"Au nom de l'humanité, le secrétaire général appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat", a ajouté Stéphane Dujarric. La situation dans la bande de Ghaza s'est gravement détériorée ces dernières heures, alors que l'armée d'occupation sioniste poursuit pour le 39e jour de suite ses bombardements contre les immeubles résidentiels et hôpitaux, dont celui d'al-Chifa, où plus d'une centaine de martyrs ont été enterrés dans une fosse commune, dont sept bébés prématurés. Evacuer les patients de l'hôpital al-Chifa dans la bande de Ghaza est une "tâche impossible", avait auparavant affirmé l'OMS, faisant valoir que ces personnes étaient très vulnérables et n'avaient aucun autre endroit où aller.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a indiqué que toute la population de Ghaza souffrait actuellement d'insécurité alimentaire en raison de l'agression sioniste continue contre l'enclave palestinienne. La bande de Ghaza est pilonnée sans répit par l'entité sioniste. Les frappes sionistes sur Ghaza ont fait plus de 11.000 morts, aux deux tiers des femmes et des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.

La Jordanie rejette tout plan ou scénario visant la réoccupation de Ghaza

Le roi de la Jordanie, Abdallah II, a déclaré que " tout scenario ou plan visant à réoccuper des parties de Ghaza ou construire des zones isolées est inacceptable et constitue une violation des droits palestiniens".

"Ghaza est une partie intégrante des Territoires palestiniens et toute velléité visant à la réoccuper est totalement inacceptable", a insisté le roi Abdellah, appelant à la fin de l'agression sioniste contre le peuple palestinien.

Il a souligné, dans le même contexte, que "le meurtre de civils et la démolition des installations vitales, à l'image des hôpitaux et des lieux de culte étaient inacceptables et contraires aux lois et aux valeurs humaines", mettant en garde que "de tels agissements conduiront à une explosion des tensions dans la région".

Le roi Abbdellah II, a rappelé que "l'origine de la crise était l’occupation et la privation des Palestiniens de leurs droits légitimes", soulignant que "la recherche de toute solution doit reposer sur la correction de cette injustice".

"Toute autre voie vouera à l’échec et de nouvelles séries d e violence et de destruction ne feront que compliquer la solution", a-t-il, en outre, averti. Les forces d'occupations sionistes poursuivaient, mardi, leurs agressions contre les Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée.

Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, six Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés lundi soir, après que les avions d'occupation sioniste ont bombardé une maison dans le centre de Jabalia, dans le nord de la bande de Ghaza. La même source a ajouté que" l'armée sioniste a pris d'assaut, dans la nuit de lundi à mardi, l'hôpital ophtalmologique Hugo Chavez, dans la ville de Turmus Ayya, au nord-est de Ramallah, soumettant le personnel médical à un interrogatoire.