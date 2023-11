La commission électorale de la République démocratique du Congo a déclaré qu'elle était prête à organiser des élections présidentielles "justes et crédibles" le mois prochain, malgré l'escalade de la crise sécuritaire dans l'Est.

La campagne devrait commencer la semaine prochaine après une période d'inscription tendue et retardée. Le mois dernier, plusieurs candidats à la présidentielle ont exigé de la commission des mesures pour prévenir d'éventuelles fraudes.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima, a rencontré lundi les 26 candidats dans la capitale Kinshasa et a déclaré que l'organisme était déterminé à organiser des élections "crédibles, transparentes, inclusives et pacifiques". Un peu plus de 43,9 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales en RD Congo. Le président Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat, a déclaré que des cas de fraude avaient été signalés lors du processus d'inscription et a appelé les auteurs à être sanctionnés. "Il y aura des élections le 20 décembre même s'il y a de nombreuses difficultés", a déclaré D enis Kadima.