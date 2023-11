Des dizaines de terroristes ont été neutralisés entre dimanche et lundi lors d'opérations antiterroristes menées par les Forces de défense et de sécurité du Burkina Faso dans les régions du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun (ouest), ont rapporté mardi des médias. L'armée a mené une opération lundi vers 2h (heure locale) contre des terroristes à Toéni dans la Boucle du Mouhoun. Des frappes aériennes ont permis de neutraliser plusieurs terroristes dans cette localité, selon les images diffusées lundi par la chaîne RTB.

D'après la même source, des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l'armée) ont par ailleurs riposté à une embuscade tendue par un groupe armé terroriste sur l'axe Bourzanga-Kongoussi dans la région du Centre-Nord. Cette riposte s'est soldée par la neutralisation de dizaines de terroristes, a indiqué la télévision publique, qui a montré des corps de terroristes et une grande quantité de matériel récupérée par la Forces de défense et de sécurité.

Lors de cette opération, au moins deux VDP ont été tués, a indiqué mardi une source sécuritaire. Début novembre, au moins 70 personnes ont été tuées dans des massacres à Zaongo, dans la région du Centre-Nord, a annoncé lundi le procureur Simon Gnanou en précisant que les auteurs de ces tueries n'avaient pas encore identifiés.