Le Conseil de sécurité a renouvelé mardi pour un an, jusqu'au 15 novembre 2024, le mandat de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA), un territoire disputé par le Soudan et le Soudan du Sud.

La résolution 2708, qui a obtenu le soutien unanime des 15 membres du Conseil, décide également d'étendre la modification du mandat de la mission de maintien de la paix jusqu'au15 novembre 2024. Le Conseil de sécurité a modifié pour la première fois le mandat de la FISNUA en décembre 2011 afin d'ajouter des tâches de soutien à un mécanisme conjoint de vérification et de surveillance des frontières entre le Soudan et le Soudan du Sud, qui a obtenu son indépendance du premier en juillet 2011.

La résolution exhorte les gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud à soutenir pleinement la FISNUA dans la mise en œuvre de son mandat et le déploiement de son personnel. Elle réaffirme que la région d'Abyei doit être démilitarisée de toutes forces, ainsi que des éléments armés des communautés locales, autres que la FISNUA et le service de poli ce d'Abyei.

La FISNUA a été créée par le Conseil de sécurité en juin 2011 après une flambée de violence survenue peu avant l'indépendance du Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité a également adopté mardi la résolution 2707 visant à reconduire jusqu'au 15 novembre 2024 les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de voyager prises à l'encontre du Yémen. La résolution 2707, adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil, décide également de proroger jusqu'au 15 décembre 2024 le mandat du groupe d'experts chargé d'aider à la mise en œuvre du régime de sanctions, et demande au groupe d'experts de présenter un rapport final au Conseil de sécurité au plus tard le 15 octobre 2024. La résolution 2707 réaffirme l'embargo ciblé sur les armes à destination des Houthis prévu par la résolution 2216 de 2015. L'embargo sur les armes n'a pas de date d'expiration.