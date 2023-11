Pas moins de 357 personnes issues de régions reculées de la commune frontalière de Taleb Larbi (85 km Est d’El-Oued), ont bénéficié de consultations médicales spécialisées, dans le cadre d’une caravane de solidarité, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Initiée par le bureau de la wilaya de l’Association nationale pour des soins aux patients et de ceux ayant des besoins spéciaux, avec le concours des praticiens et paramédicaux relevant de l’hôpital de Taleb Larbi, cette action de solidarité avec les populations des zones d'ombre vise à offrir une prise en charge médicale aux familles nécessiteuses dans ces régions, a indiqué à l’APS le président de l’association, Djabe Abderraouf Djaber. L’initiative a été encadrée par un staff médical composé d’une dizaine de spécialistes et d'une quarantaine de paramédicaux avec le concours de près de vingt éléments chargés de la logistique, a-t-il fait savoir.

Des consultations médicales spécialisées, des médicaments et équipements médicaux et paramédicaux ont profité gratuitement aux bénéficiaires de cette action de solidarité, qui a é té marquée en outre par l’organisation d’une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, a jouté M. Djaber, signalant que les patients qui ont besoin de soins approfondis ou interventions chirurgicales ont, eux aussi, bénéficié de rendez-vous au niveau des structures de santé spécialisées.

L’association, selon l'interlocuteur, prévoit l’organisation d’initiatives similaires au profit d’autres zones rurales et enclavées à travers les trois communes frontalières, Taleb Larbi, Ben Guecha et Douar El-Ma.